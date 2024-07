Mais de 100 pessoas morrem esmagadas após tumulto em celebração religiosa na Índia

Mais de 100 pessoas morreram esmagadas no final de uma cerimônia religiosa no estado de Uttar Pradesh, o mais populoso da Índia com mais de 200 milhões de habitantes e a cerca de 140 quilômetros da capital, Nova Déli. Segundo a imprensa local, uma multidão celebrava a divindade hindu Shiva na cidade de Hathras. No final da celebração, quando as pessoas tentavam deixar o local, começou um tumulto.

VEJA MAIS

A polícia local informou a uma rede de TV indiana que 107 mortes haviam sido confirmadas e outras centenas de pessoas ficaram feridas. Ainda conforme informações divulgadas pela imprensa local, muitas pessoas estão sendo tratadas no chão dos hospitais da região, que não conseguem dar conta de atender os feridos.

No ano de 2016, em outra cerimônia religiosa na índia, 112 pessoas morreram em uma explosão provocada por fogos de artifício em um templo onde se celebrava o ano novo hindu, no estado de Kerala.