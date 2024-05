Calor sem precedentes: Nova Délhi registra 52,3ºC e bate recorde de temperatura na Índia

A capital da Índia, Nova Délhi, bateu nesta quarta-feira (29.05) o recorde de temperatura no país ao registrar 52,3ºC, segundo os dados da agência meteorológica governamental, que alertou a população sobre os riscos de uma onda de calor sem precedentes.

O Departamento Meteorológico da Índia (DMI), que relatou "condições severas de calor", informou que a temperatura foi registrada durante a tarde em uma estação automática no subúrbio de Mungeshpur.

Soma Sen Roy, meteorologista do DMI, afirmou que os funcionários da agência estavam "verificando" se a estação registrou a temperatura correta.

A temperatura supera em mais de um grau o recorde nacional anterior, de 51ºC, registrado no deserto do Rajastão em 2016.

Esta é também a primeira vez o termômetro supera a barreira 50ºC na capital. O DMI emitiu um alerta vermelho de saúde para a cidade, que tem mais de 30 milhões de habitantes.

O alerta aponta a "elevada probabilidade de sofrer doenças provocadas pelo calor e insolação em todas as faixas etárias".

As temperaturas elevadas são comuns nesta época do ano na Índia, mas os estudos científicos indicam que a mudança climática tornou as ondas de calor mais prolongadas, frequentes e intensas.

"Todo mundo quer ficar em casa", disse Roop Ram, um vendedor ambulante de 57 anos, que enfrenta dificuldades para vender seus alimentos fritos.

Enquanto as pessoas buscavam um alívio do calor, a rede de energia elétrica registrou uma demanda recorde de 8.302 MW, contra 7.695 MW registrados em 2022, segundo dados oficiais.

Racionamento de água

As autoridades de Nova Délhi alertaram para o risco de falta de água devido ao calor. O abastecimento foi reduzido em algumas áreas.

A ministra da Água, Atishi Marlena, afirmou que o fornecimento de água foi reduzido à metade em muitas áreas para aumentar o fluxo em direção a "áreas com escassez".

O nível do rio Yamuna, um afluente do Ganges que atravessa Nova Délhi, diminui consideravelmente durante os meses mais quentes, o que deixa a capital muito dependente dos estados agrícolas vizinhos de Haryana e Uttar Pradesh, que têm necessidades significativas de água.

O Paquistão também registrou um pico de temperatura de 53 graus no domingo em Sind, província na fronteira com a Índia.

O Departamento Meteorológico do Paquistão espera uma queda da temperatura a partir de quarta-feira, mas alertou para novas ondas de calor em junho.

Os estados de Bengala Ocidental e Mizoram, no nordeste indiano, foram afetados por fortes ventos e chuvas na passagem do ciclone Remal, que deixou 65 mortos em Bangladesh e na Índia no fim de semana.

O Departamento Meteorológico de Bangladesh afirmou que o ciclone foi um dos mais longos já registrados no país e atribuiu a duração excepcional às mudanças climáticas.