Belém supera média de chuvas em abril e centro-sul do país tem onda de calor, diz Inmet

A Grande Belém superou a média histórica de chuvas previstas para este mês de abril, como informa nesta sexta-feira (26) o meteorologista José Raimundo Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede em Belém (PA). "Com a chuva na quinta-feira (25), com 52.8 milímetros, chuva que começou à tarde e se prolongou até por volta das 21 horas, somada ao acumulado de 440.4 milímetros, a região da Grande Belém ultrapassou a média deste mês de abril. Até agora, choveu na região 493.2 milímetros, enquanto que a média de abril é de 465.5 milímetros", destaca José Raimundo. E as chuvas, até mesmo intensas, vão prosseguir não somente na Região Metropolitana de Belém (RMB), mas, também, nas demais regiões do Pará, até o começo de maio, em contraponto à onda de calor prevista para o centro-sul do país, como repassa o Inmet.

A ocorrência dessa onda de calor nos estados do centro-oeste, sudeste e sul faz parte de uma dinâmica natural do planeta que favorece a redução das chuvas, nesta época, no centro-sul do país, ao passo que os municípios paraenses têm o clima influenciado, neste período do ano, por uma Zona de Convergência Intertropoical, reunindo nuvens de chuva, e pelo aquecimento das águas do oceano Atlântico, como informa o meteorologista José Raimundo Souza, do Inmet com sede em Belém (PA).

A onda de calor vai ser marcada por pouca quantidade de chuvas e altas temperaturas com baixa umidade relativa do ar, podendo chegar a ser mais acentuada essa onda em algumas áreas pontuais. "No Pará, neste período, continua chovendo em todo o estado, mas no sudeste e sul do Pará (mais próximo do centro-sul do país), as temperaturas são mais elevadas, próximo de Rondon do Pará, Dom Eliseu e Marabá onde as temperaturas estão chegando a 35ºC, não está chovendo lá como está na Grande Belém e na região litorânea do estado", destaca José Raimundo. O sul e sudeste do estado poderão registrar chuvas de alta intensidade em áreas pontuais, como nas regiões de Xinguara, Redenção, Conceição do Araguaia e outras.

A região oeste do Pará (áreas do Tapajós, Xingu e Transamazônica) está com muita chuva e baixas temperaturas, como pontua o meteorologista, ou seja, está dentro do normal neste semestre do ano no estado, marcado pelo período invernoso. O norte do estado, englobando o Arquipélago do Marajó, e no nordeste (litoral), registram muita chuva, até mais que na Grande Belém.

"As chuvas devem continuar na Grande Belém, no nordeste, no oeste e no norte do Estado até o final deste mês. Tanto é que agora, em Soure (Marajó, norte do Pará), já se chegou a 55 milímetros de chuva e a chuva de Belém está em menos de 10 milímetros, mas as chuvas devem alterar muito aqui na região também. Deve chover quase que todos os dias", observa José Raimundo. Ele destaca que o Pará ainda terá muita chuva no começo de maio. As chuvas na Grande Belém deverão ocorrer à tarde e noite.

Temperaturas

As temperaturas nas regiões do Pará acompanham a incidência de chuvas. Quando chove, a temperatura cai, sobretudo, à noite.

Na Grande Belém, as temperaturas devem permanecer na média de: mínima de 22 a 24°C, máxima de 30 a 33ºC. No norte do estado, mínima de 22 a 24°C, máxima variando de 30 a 33°C. No litoral (nordeste), mínima de 22 a 24°C e máxima de 30 a 32°C. No oeste, mínima de 22 a 24°C, máxima de 30 a 33°C. No sul e sudeste, mínima de 23 a 25°C, máxima de 33 a 35°C.

Confira o clima nas regiões do Pará nos próximos dias:

- Grande Belém, nordeste (litoral), oeste e norte: Chuvas, até mesmo intensas, à tarde e noite. A temperatura altera-se de acordo com a a incidência de chuvas. Quando chove, a temperatura cai.

- Sul e sudeste: Chuvas, mas aquelas com forte intensidade somente em áreas pontuais. Chove menos que nas demais regiões do estado. A temperatura acompanha a incidência das chuvas.

Temperaturas:

- Na Grande Belém: mínima de 22 a 24°C, máxima de 30 a 33ºC

- Norte do estado: mínima de 22 a 24°C, máxima variando de 30 a 33°C

- Litoral (nordeste): mínima de 22 a 24°C e máxima de 30 a 32°C

- Oeste: mínima de 22 a 24°C, máxima de 30 a 33°C

- Sul e sudeste: mínima de 23 a 25°C, máxima de 33 a 35°C



Fonte: Inmet