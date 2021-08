Mãe reencontra bebê que ficou quatro dias perdida em uma floresta

O desaparecimento de uma criança em uma floresta na Rússia teve um desfecho feliz. Após ficar quatro dias perdida e sozinha no bosque, a pequena Lyuda Kuzina, de apena um ano e dez meses, foi encontrada pelos voluntários com vida. As informações são do portal Terra.

A menina desapareceu enquanto brincava com a irmã de quatro anos do lado de fora da casa. Durante uma brincadeira, ela teria entrado na floresta mais próxima. Quando a mãe das meninas, Antonina Kuzina, foi procurá-la, ela havia desaparecido.

Cerca de 400 voluntários e policiais começaram a vasculhar a área em busca da criança. No quarto dia, um dos grupos parou para descansar a 4 km da casa da família e ouviram alguém gemer. A criança foi encontrada coberta por galhos debaixo de uma árvore. Ela não tinha se alimentado durante o período e ficou sem beber água, mas ainda assim, estava com vida.

"Ela prometeu nunca mais fugir da mamãe de novo", disse a mãe da menina, ao jornal Komsomolskaya Pravda. "Embora não saiba por quanto tempo ela vai se lembrar dessa promessa, mas, pelo menos ela diz isso", comentou aliviada.

A criança está sendo cuidada em um hospital infantil em Smolensk e aguarda previsão de alta.