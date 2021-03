Mãe fica indignada por madastra amamentar seu filho: 'Não acho normal'

Uma mulher resolveu usar as redes sociais para expor uma situação que lhe ocorreu na intenção de saber a opinião de outras mães e acabou iniciando uma polêmica. Jenny (de sobrenome não revelado) ficou indignada ao saber que o ex-marido havia permitido que sua atual mulher amamentasse o filho deles e disse que não considerava isso uma coisa normal.

Jenny havia deixado a criança (de idade não revelada) com o casal no fim de semana como determina a guarda compartilhada. “Quando fui buscar meu filho, ela me disse que tinha acabado de alimentá-lo”, contou. “Eu disse a ele que isso me deixava desconfortável e que reprovava essa atitude. Ele tentou justificar dizendo que meu filho era como um filho para ela e que isso não tinha importância. Mas, não acho isso justo ou normal."

Indignada, Jenny relatou em suas redes sociais o que havia se passado com ela e pediu a opinião de outras mães para se posicionar contra o marido e a ex. Os comentários, na maioria, reforçaram a postura de Jenny e a incentivaram a impedir que o episódio se repetisse.

Um dos internautas opinou: “Diga-lhe não. Seja firme. Amamentar é uma experiência de vínculo muito pessoal e se você não se sentir confortável, não deve permitir isso e ele não pode fazer isso sem a sua permissão”.

Outra mulher contestou a amamentação desautorizada e ressaltou o caráter “anti-higiênico e"estranho” da conduta adotada pela esposa de seu ex. “Não se trata de vínculo. Trata-se de ter o fluido corporal de outra pessoa e quaisquer germes ou organismos nocivos transmitidos ao seu filho”, disse.

O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde (OMS) não recomendam a prática, sob o argumento de que a amamentação de crianças por mulheres que não são suas mães oferece risco de transmissão de doenças infecto-contagiosas, como o HIV e a AIDS.

A exceção se dá apenas a casos de doação por meio de um banco de leite humano, em que há o tratamento específico para eliminar a transmissão de doenças.