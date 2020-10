Mãe envolve bebê no colo e ele é o único sobrevivente de queda de avião

Um acidente de avião na Colômbia deixou três pessoas mortas e apenas um sobrevivente: um bebê, que foi protegido pela mãe, conseguiu resistir à queda. A mãe, Mayerly Diaz Rojas; o pai, Fabio Grandas, um importante médico na capital Bogotá; e a babá, Nuris Maza, morreram. O homem pilotava a aeronave. A tragédia aconteceu na última terça-feira (13).

Segundo a Autoridade de Aviação Civil da Colômbia, a mãe do bebê o envolveu nos braços e usou o próprio corpo para protegê-lo. Apesar de ter falecido tragicamente a bordo, ela conseguiu salvar a criança.

O bebê, Martin, encontra-se estável, segundo a mídia local. Ele está internado no Hospital Universitário da Fundação Santa Fé, de Bogotá.

O voo era realizado por um avião HK 2335-G, que fazia um trajeto doméstico a partir da cidade colombiana de Santa Marta rumo a Guaymaral, também na Colômbia. A queda ocorreu no meio do percurso, algumas horas depois da decolagem, em Novillero, na região do município de Ubaté.

Informações iniciais atestam que a aeronave estava com toda a documentação em dia.