Macron ressalta oportunidade de cessar-fogo em Gaza e pede compromisso do Hamas "sem demora"

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o compromisso do Hamas deve ser cumprido "sem demora" e que o atual cenário é uma oportunidade de fazer progressos decisivos em direção à paz, em publicação no X, nesta sexta-feira. Segundo ele, a libertação de todos os reféns e de um cessar-fogo em Gaza "estão próximos".

"A França desempenhará plenamente seu papel, em consonância com seus esforços na Organização das Nações Unidas (ONU), ao lado dos Estados Unidos, israelenses e palestinos, e todos os seus parceiros internacionais", acrescentou na postagem.

Na publicação, Macron voltou a agradecer ao presidente americano, Donald Trump, pelos esforços pela paz na região.