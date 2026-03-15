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Macron pede a presidente do Irã que país cesse ataques na região e libere Estreito de Ormuz

Estadão Conteúdo

O presidente da França, Emmanuel Macron, conversou neste domingo, 15, por telefone com seu homólogo do Irã, Massoud Pezeshkian, a quem pediu o fim imediato dos ataques iranianos a países do Oriente Médio e também o desbloqueio da navegação no Estreito de Ormuz.

"A escalada desenfreada que estamos testemunhando está mergulhando toda a região no caos, com graves consequências hoje e nos próximos anos. O povo do Irã, assim como os de toda a região, está pagando o preço", criticou Macron em post no X.

Segundo o presidente francês, ele "exortou" o líder iraniano a "pôr fim imediatamente aos ataques inaceitáveis que o Irã está realizando contra países da região, seja diretamente ou por meio de representantes, incluindo no Líbano e no Iraque."

Para Macron, somente uma nova estrutura política e de segurança vai garantir paz a todos. "Tal estrutura deve garantir que o Irã jamais adquira armas nucleares, ao mesmo tempo que aborda as ameaças representadas por seu programa de mísseis balísticos e suas atividades desestabilizadoras em âmbito regional e internacional", instou.

O líder francês também pediu a Pezeshkian que permita que Cécile Kohler e Jacques Paris retornem para a França em segurança "o mais rápido possível". Kohler e Paris foram libertados pelo regime iraniano em novembro de 2025, após terem sido presos há três anos durante uma viagem turística, sob acusações de espionagem.

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