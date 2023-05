Lula recebe primeiro-ministro da Holanda Mark Rutte

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recebe no Palácio do Planalto, em Brasília, o primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte.

Ele está no país em agenda oficial e já passou por São Paulo e a capital federal. Depois, irá a Fortaleza, no Ceará, visitar o terminal portuário do Pecém, que é parceiro do porto de Roterdã.

Conforme a comunicação do mandatário brasileiro, o encontro abordará as "relações econômicas e comerciais entre os países, além de de investimentos para transição energética e cooperação técnicas entre as mais diversas áreas".