Mundo

Mundo

Lula afirma que estabeleceu com Trump 'relação que nunca deveria ter sido truncada'

O presidente voltou a rebater críticas de que ele teria demorado a tentar estabelecer um contato com Trump

Estadão Conteúdo
fonte

Lula relatou detalhes da conversa telefônica com Trump, realizada na segunda-feira (6) (Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (10), em São Paulo, que ele e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estabeleceram uma "relação que nunca deveria ter sido truncada". A declaração foi feita durante o lançamento do novo modelo de crédito imobiliário, no Centro de Convenções Rebouças.

Lula relatou detalhes da conversa telefônica com Trump, realizada na segunda-feira (6), destacando a importância da harmonia entre os países. "Nós dois temos 80 anos e governamos as duas maiores democracias do Ocidente. Não podemos transmitir discórdia ao restante do mundo, precisamos passar harmonia", disse.

O presidente também respondeu a críticas sobre a suposta demora para contatar Trump, defendendo que respeito e autoridade moral são mais relevantes do que bajulação. "Ninguém respeita quem não se respeita. Se você acha que lamber botas te ajuda, vai cair do cavalo", afirmou.

Novo modelo de crédito imobiliário

O lançamento do novo modelo de crédito habitacional, promovido pelo governo federal, busca corrigir o esgotamento da poupança como fonte de financiamento e criar uma transição para um sistema mais flexível e sustentável.

No novo mecanismo, os bancos poderão usar os recursos da poupança emprestados no crédito habitacional por até cinco anos, prazo que pode ser prorrogado mediante a concessão de novos financiamentos. Hoje, 65% dos recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos (SBPE) são direcionados ao crédito imobiliário, 20% são recolhidos pelo Banco Central como compulsório e 15% podem ser usados livremente. Inicialmente, cinco pontos porcentuais do compulsório serão liberados para instituições que aderirem ao modelo, com impacto estimado entre R$ 20 bilhões e R$ 25 bilhões.

Dos recursos liberados, 80% deverão ser aplicados no Sistema de Financiamento Habitacional (SFH), com taxa de juros máxima de 12% ao ano, e 20% no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), operando a taxas de mercado. A divisão valerá também para os valores liberados do compulsório.

O modelo será implementado de forma gradual até o fim de 2026, em fase de testes, e deve entrar em pleno funcionamento em 2027. O período de transição atende a um pedido do setor da construção civil, que alertou para o risco de rupturas bruscas no sistema de crédito.

Palavras-chave

LULA

TRUMP

VIDEOCHAMADA

Mundo
