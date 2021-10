Lontra viraliza ao mergulhar para recuperar celular de visitante

Uma lontra surpreendeu os funcionários e visitantes de um parque ao mergulhar para recuperar um celular, que foi derrubado acidentalmente com a câmera ligada. O caso aconteceu na China, no Shanghai Wild Animal Park, e viralizou nas redes sociais. As informações são do Extra.

De acordo com as informações, o animal tem 4 anos, sendo descrito como o mais esperto do parque. O turista que teve seu aparelho recuperado declarou que a lontra precisava receber uma 'homenagem' pela atitude. O parque, como forma de agradecimento, deu peixes extras para o animal. Segundo um funcionário, ele teria confundido o smartphone com lixo, por isso correu imediatamente para pegar o acessório. Confira o momento o ‘resgate’: