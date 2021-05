Lives do Instagram e Reels ganham novas ferramentas de audiência

O Instagram anunciou nesta segunda-feira, 24, que está lançando um recurso de métricas para Reels e lives ao vivo, para que criadores de conteúdo possam ter acesso a mais informações sobre o público que os acompanha. Segundo a empresa, as novas métricas vão fornecer dados de audiência, alcance e distribuição.

De acordo com Gonzalo Arauz, Diretor de Parcerias do Instagram para a América Latina, a ferramenta quer permitir "que os criadores possam compreender o desempenho do conteúdo que desenvolvem para o Instagram". Assim, os Reels, vídeos curtos - semelhantes ao TikTok - e as lives terão um painel próprio dentro da plataforma para registrar as informações.

Para os Reels, o Instagram vai liberar métricas como reproduções, contas alcançadas, curtidas, comentários, número de vezes em que o conteúdo foi salvo e compartilhamentos.

No caso das lives, os usuários terão disponíveis dados sobre contas alcançadas, pico de visualizações simultâneas, comentários e compartilhamentos. A plataforma afirmou, ainda, que está melhorando o recurso "Alcance", para fornecer ao usuário estatísticas mais apuradas sobre o desempenho do conteúdo.

A intenção é aumentar também o período em que o usuário possa ter acesso às informações na sua conta. Nos próximos meses, o Instagram vai permitir que além da visualização de 7 dias e 30 dias, o usuário possa ver os dados dos últimos 14 dias, do mês anterior e dos últimos 90 dias.

Nos próximos meses também, a plataforma quer incluir as mesmas métricas para o Feed e os Stories, na visão desktop.