Líder supremo do Irã ironiza eleições americanas: ‘Que espetáculo’

Oaiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, usou o Twitter para ironizar as eleições e, por tabela, a democracia nos Estados Unidos. Na postagem, o líder lembra as trocas de acusação entre o presidente republicano Donald Trump, que chegou a se declarar reeleito antes de a contagem dos votos indicar isso, acusando também os democratas de fraude.

What a spectacle! One says this is the most fraudulent election in US history. Who says that? The president who is currently in office. His rival says Trump intends to rig the election! This is how #USElections & US democracy are.