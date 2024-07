Líder do Partido Verde francês pede que esquerda pare com brigas "vergonhosas"

PARIS (Jean-Stephane Brosse e Tassilo Hummel/Reuters) - Parem com as brigas internas e se organizem, disse Marine Tondelier, líder do Partido Verde francês, aos líderes dos partidos de esquerda, nesta quarta-feira, quando as negociações dentro do bloco sobre um candidato conjunto a primeiro-ministro pareciam ter chegado a um beco sem saída.

"Estou com raiva, estou enojada, estou farta e sinto muito pelo espetáculo que estamos dando aos franceses", afirmou Tondelier à televisão France 2, acrescentando que se sentia envergonhada demais para olhar os eleitores nos olhos enquanto os rivais políticos estavam assistindo ao fracasso da esquerda "com pipoca".

Após a surpreendente vitória nas eleições de 7 de julho, os líderes da aliança esquerdista Nova Frente Popular foram rápidos em dizer que formariam um governo e nomeariam um primeiro-ministro em poucos dias.

Desde então, não houve progresso e a esquerda mudou seu foco para tentar chegar a um acordo sobre um candidato a presidente da nova assembleia nacional, que se reunirá pela primeira vez na quinta-feira.

"Nossa esperança se transformou em raiva, nossa alegria se transformou em vergonha", disse Tondelier, acrescentando que a disputa política se deve principalmente às diferenças entre os dois maiores partidos do bloco, os socialistas moderados e a extrema-esquerda França Insubmissa (LFI).

Enquanto isso, o presidente Emmanuel Macron encarregou seu primeiro-ministro demissionário, Gabriel Attal, de intermediar uma coalizão maior capaz de reunir uma maioria "sólida", pressionando as partes mais moderadas da aliança de esquerda a abandonar a LFI.