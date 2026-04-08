Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Líder da oposição em Israel diz que cessar-fogo é um 'desastre político'

Netanyahu disse que acatará o acordo, mas que manterá a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano

Estadão Conteúdo

O líder da oposição em Israel, Yair Lapid, criticou nesta quarta-feira (8) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu devido ao cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã. Ao fechar o acordo, os americanos garantiram que as forças israelenses interromperão os ataques contra o território iraniano.

"Nunca houve um desastre político tão grande em toda a nossa história. Israel nem estava à mesa quando foram tomadas decisões sobre o núcleo de nossa segurança nacional", disse Lapid, em publicação no X.

Netanyahu disse que acatará o acordo, mas que manterá a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

IRÃ

GUERRA

CESSAR-FOGO

ISRAEL

YAIR LAPID
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

MUNDO

Líder da oposição em Israel diz que cessar-fogo é um 'desastre político'

Netanyahu disse que acatará o acordo, mas que manterá a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano

08.04.26 7h23

MUNDO

Acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã deixa questões em aberto

Houve poucos sinais públicos de que os dois países tenham resolvido questões como o programa nuclear

08.04.26 7h23

ONU: Guterres celebra cessar-fogo e pede fim definitivo das hostilidades no Oriente Médio

08.04.26 7h18

MUNDO

Trump diz que EUA ajudarão a desafogar tráfego acumulado no Estreito de Ormuz

Os governos americano e iraniano concordaram na terça-feira, 7, com uma trégua de duas semanas que prevê a reabertura da navegação na rota

08.04.26 7h13

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

Mundo

Ex-toureiro morre após ataque de touro em arena na Espanha neste sábado (4)

Ricardo Ortiz teve carreira como toureiro antes de se aposentar. Ele era de uma família tradicional no meio taurino.

04.04.26 16h03

MUNDO

Trump ameaça Irã e diz que 'civilização inteira morrerá' na noite desta terça, 7

Em publicação na Truth Social, Trump disse não desejar esse desfecho, mas avaliou que ele "provavelmente" ocorrerá

07.04.26 9h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda