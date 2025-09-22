Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Legisladores dos EUA visitam a China em busca de melhorar cooperação militar

Estadão Conteúdo

Os Estados Unidos querem melhorar os laços militares com a China, disse um legislador norte-americano, que liderou uma delegação bipartidária do Congresso nesta segunda-feira, 22, em reunião com o ministro da Defesa da China em Pequim.

A visita é a primeira da Câmara dos Representantes à China desde 2019 e ocorre enquanto as tensões aumentaram entre os dois países sobre comércio, tecnologia e visões opostas em conflitos globais.

A delegação atual é liderada pelo deputado Adam Smith, um democrata do Comitê de Serviços Armados da Câmara.

O grupo se reuniu com o ministro da Defesa chinês, Dong Jun, e separadamente, com o vice-primeiro-ministro, He Lifeng, após realizar conversas com o primeiro-ministro, Li Qiang, no domingo.

"Queremos abrir as linhas de comunicação entre nossos dois países em geral, em particular entre nossas (estruturas) de defesa", disse Smith a Dong antes de sua reunião.

Ele acrescentou que acreditava que tanto a China quanto os EUA querem manter a paz e a segurança global, o que tornava importante para os lados manterem linhas de comunicação abertas.

As comunicações militares entre os EUA e a China foram suspensas por mais de um ano a partir de agosto de 2022, após uma visita da então presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

China

cooperação militar

delegação bipartidária, visita
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Legisladores dos EUA visitam a China em busca de melhorar cooperação militar

22.09.25 16h32

Trump ironiza vídeo de treinamento militar de suposta 'milícia venezuelana'

22.09.25 15h27

FILMAGENS SUSPENSAS

Tom Holland sofre concussão cerebral durante ‘Homem-Aranha 4’ e filmagens são suspensas

O episódio ocorreu enquanto o ator realizava uma cena de ação nos estúdios Leavesden

22.09.25 13h19

Kim Jong-un diz ter 'boas lembranças' de Donald Trump e que está disposto a negociar com os EUA

22.09.25 13h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

PELOS NO DEDO?

VÍDEO: mulher precisa depilar dedo da mão após fazer enxerto com pele da virilha e caso viraliza

Cirurgia reconstrutiva feita na infância trouxe resultado inusitado na puberdade

15.09.25 18h41

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

PERDEU TUDO!

Mulher ganha R$ 440 milhões na loteria e tem prêmio bloqueado uma semana depois; entenda

A aposentada está processando a empresa e até agora não há mais informações sobre o processo

17.09.25 9h05

atentado

Acusado de matar Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Segundo investigadores, Tyler Robinson disparou um único tiro do telhado de um prédio com vista para o espaço ao ar livre onde Kirk falava para cerca de três mil pessoas

17.09.25 16h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda