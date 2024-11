Ladrões invadem museu e levam joias consideradas 'tesouro nacional' francês

Cerca de quatro ladrões armados entraram em um museu na França e roubaram joias consideradas tesouro nacional, avaliadas em milhões de euros. O caso aconteceu na última quinta-feira (21), por volta das 16 horas, no museu de arte sacra de Hiéron, localizado na cidade de Paray-le-Monial. Segundo o prefeito Jean-Marc Nesme, os criminosos chegaram ao local em motocicletas.

Três dos assaltantes entraram no museu, que estava aberto ao público, usando capacetes, enquanto um quarto membro da quadrilha ficou do lado de fora para fazer a vigilância. Após dispararem vários tiros, eles se dirigiram à valiosa obra "Via Vitae", criada em 1904 pelo ourives Joseph Chaumet e avaliada entre 5 e 7 milhões de euros (o equivalente a R$ 30 a R$ 42 milhões).

Na fuga, os ladrões espalharam pregos no asfalto para dificultar a perseguição de dois veículos da gendarmaria, evidenciando que o assalto foi cuidadosamente planejado. O prefeito expressou indignação, afirmando que essa situação representa uma grande perda tanto para Paray-le-Monial quanto para o patrimônio nacional. Ele também mencionou que os funcionários do museu e cerca de 20 visitantes presentes durante o roubo ficaram traumatizados; alguns conseguiram se refugiar em uma casa próxima.

O museu de Hiéron é um dos mais antigos dedicados à arte sacra na França e já havia sido alvo de roubos anteriormente. Em 2017, ladrões levaram duas coroas Romay do ourives Paul Brunet e, em setembro de 2022, houve outra tentativa de roubo no local, sem sucesso.