Kremlin vê chance de reunião Putin-Trump em breve, mas ressalta que ainda não há definição

O assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, afirmou que há a possibilidade de um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o americano, Donald Trump, em evento dos 80 anos da ONU, em outubro. "É um bom motivo, sim, por que não?", respondeu Ushakov a jornalistas neste domingo, 29, ao ser questionado sobre a chance de a data servir de pretexto para uma reunião entre os dois líderes.

Ushakov ponderou, no entanto, que ainda não há definição sobre um encontro entre os dois líderes.

O assessor também não descartou uma eventual visita de Putin aos Estados Unidos. "É possível imaginar qualquer coisa. Mas, de todo modo, para isso, antes de tudo, precisa haver um acordo prévio entre os dois líderes", explicou.

Ele mencionou ainda outras possibilidades de local para um encontro, como Istambul, na Turquia.

Putin possui mandado de prisão emitido contra ele pelo Tribunal Penal Internacional e pode ser preso caso deixe a Rússia. Por esse motivo, inclusive, o russo não deve comparecer à cúpula dos Brics no Rio de Janeiro no começo de julho.

Sobre a mudança de governo dos EUA, o conselheiro observou diferenças no diálogo. Segundo ele, com o governo de Joe Biden, o contato se limitava à leitura de posições oficiais "literalmente com um papel na mão", sem discussões reais. Já agora, "há um diálogo que permite sair um pouco do roteiro, aprofundar aqui e ali", disse. "Ainda não levou a mudanças significativas no panorama geral das nossas relações bilaterais, mas o próprio processo tem sido útil e tem o caráter de uma comunicação amistosa", acrescentou.

O discurso de Ushakov vem em linha com falas recentes de Putin, que elogiou a forma como Trump tem conduzido as negociações para um cessar-fogo no conflito com a Ucrânia.