Macron cobra de presidente do Irã volta às negociações nucleares e cooperação com a AIEA

O presidente da França, Emmanuel Macron, cobrou do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, o "retorno à mesa de negociações para tratar das questões balísticas e nucleares" e a retomada da cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). A reivindicação foi feita neste domingo, 29, durante uma ligação telefônica entre os dois líderes, segundo publicação do francês no X.

"É essencial manter o marco do Tratado de Não Proliferação Nuclear e retomar rapidamente os trabalhos da AIEA no Irã para garantir total transparência", afirmou Mácron.

Ele também pressionou o Irã pela libertação de dois cidadãos franceses detidos no Irã. "A libertação de nossos compatriotas Cécile Kohler e Jacques Paris" foi uma das mensagens centrais levadas a Pezeshkian, disse. Ambos estão presos desde 2022, acusados de espionagem.

A conversa incluiu ainda uma cobrança por garantias de segurança a cidadãos e propriedades da França no território iraniano.

"A proteção de nossos nacionais e de nossas instalações no Irã não pode estar sujeita a nenhuma ameaça", escreveu Macron.

Por fim, o francês apelou por estabilidade regional, destacando a importância do "respeito ao cessar-fogo com Israel, para ajudar a restaurar a paz na região".

Ele concluiu a nota dizendo que continuará trabalhando nos próximos dias para alcançar os objetivos propostos.