Kremlin diz que Presidência de Trump não trouxe nada de bom para Rússia, mas havia diálogo

MOSCOU (Dmitry Antonov/Reuters) - O Kremlin disse nesta quarta-feira que não houve nada de bom para a Rússia na Presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, de 2017 a 2021, mas que pelo menos havia diálogo entre Moscou e Washington, o que provavelmente foi algo positivo por si só.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, fez os comentários em uma teleconferência com repórteres quando perguntado sobre as falas de Trump sobre sua relação de trabalho com o presidente Vladimir Putin no passado.

"Quanto a (Putin e Trump) se darem bem ou não se darem bem, sob Trump nada de bom foi feito para a Rússia", disse Peskov.

"Pelo contrário, mais e mais restrições foram impostas (à Rússia). Mas, mesmo assim, havia diálogo. Isso provavelmente pode ser considerado um elemento positivo."

Peskov afirmou que Rússia e Putin são temas que tradicionalmente surgem durante as campanhas eleitorais nos Estados Unidos.