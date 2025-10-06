Capa Jornal Amazônia
Mundo

Kim Jong-un visita navio de guerra construído para 'punir provocações do inimigo'

Estadão Conteúdo

O ditador norte-coreano, Kim Jong-un, visitou um dos navios de guerra de seu país e disse que o destróier, um contratorpedeiro de 5 mil toneladas, deve "punir as provocações do inimigo", informou a KCNA, mídia estatal do país, nesta segunda-feira, 6.

O Choe Hyon é um dos dois contratorpedeiros do arsenal da Coreia do Norte lançados este ano como parte da campanha de Kim para ampliar a força naval do país.

O navio de guerra "é uma demonstração clara do desenvolvimento das forças armadas", disse Kim durante a visita, ocorrida no domingo, 5.

"As formidáveis capacidades de nossa marinha devem ser exercidas no vasto oceano para dissuadir ou neutralizar e punir totalmente as provocações do inimigo contra a soberania do Estado", completou.

Segundo o exército sul-coreano, o Choe Hyon foi desenvolvido com assistência russa numa possível retribuição ao envio de milhares de tropas norte-coreanas para apoiar Moscou na guerra contra a Ucrânia.

O contratorpedeiro Choe Hyon é um dos dois navios de guerra de cinco mil toneladas que a Coreia do Norte possui, tendo ambos sido concluídos este ano. Kim Jong-un comprometeu-se a construir outro contratorpedeiro do mesmo tipo até outubro de 2026, a fim de reforçar as capacidades navais.

As fotos da agência KCNA mostram o líder norte-coreano a supervisionar o que parece ser uma sala de controle no interior do navio. Outra fotografia apresenta o ditador apontando para um mapa desfocado diante de generais.

Esta visita surge depois de Kim Jong-un ter anunciado a mobilização de "meios especiais" contra o vizinho do sul, sem especificar a natureza, de acordo com declarações divulgadas no domingo pela KCNA.

Cerca de 28.500 soldados norte-americanos estão estacionados na Coreia do Sul para fazer face às ameaças militares de Pyongyang. Em setembro, realizaram um exercício militar conjunto com os aliados sul-coreanos e japoneses.

A Coreia do Norte denuncia regularmente esses exercícios, que considera ensaios para uma invasão, enquanto os aliados insistem no caráter defensivo das manobras. (Com agências internacionais).

Palavras-chave

COREIA DO NORTE

Kim Jong-un

destróier

inspeção
Mundo
