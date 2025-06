Kim Jong-un inaugura parque aquático e visa impulsionar o turismo na Coreia do Norte

O ditador norte-coreano Kim Jong-un inaugurou nesta semana um parque aquático na zona costeira de Wonsan Kalma, na região leste do país. A cerimônia de abertura contou com a presença de sua esposa, Ri Sol-ju, e da filha, Kim Ju-ae — apontada por analistas como provável sucessora. Animado, Kim chamou a obra de "um dos maiores sucessos deste ano", segundo a agência estatal KCNA.

O complexo turístico será aberto ao público no dia 1º de julho e poderá receber até 20 mil visitantes, todos norte-coreanos. A entrada de estrangeiros permanece restrita. Estima-se que apenas 5 mil viajantes ocidentais visitem o país anualmente.

Kim classificou o projeto como “o primeiro passo orgulhoso” rumo ao desenvolvimento do turismo no país, uma das prioridades atuais do regime. A zona de Wonsan Kalma, com suas praias e infraestrutura em expansão, tem sido central nessa estratégia.

A Coreia do Norte reabriu suas fronteiras em agosto de 2023, após quase quatro anos de isolamento devido à pandemia de covid-19. Durante esse período, até os próprios cidadãos estavam proibidos de viajar. Embora as restrições tenham sido parcialmente aliviadas, o turismo internacional ainda é limitado.

O parque foi descrito pela mídia estatal como “um resort cultural de classe mundial”. Fotos oficiais mostraram Kim, de terno, assistindo a visitantes em toboáguas. Ele também prometeu construir novas zonas turísticas em outras regiões do país.

Em outro sinal de reabertura gradual, o país autorizou o retorno de turistas russos no ano passado. Na última quarta-feira (25), a agência russa Tass informou que um trem de passageiros partindo de Pyongyang chegou a Moscou, marcando a retomada da rota ferroviária direta entre as capitais dos dois países após cinco anos de interrupção. Em maio, também foi reativada a ligação entre a cidade portuária norte-coreana de Rason e Vladivostok, na Rússia.

Funcionamento exclusivo para norte-coreanos

Segundo a KCNA, o parque iniciará o atendimento ao público norte-coreano na próxima terça-feira. Ainda não há previsão oficial para a liberação do acesso a turistas estrangeiros. No entanto, autoridades russas afirmaram que o primeiro grupo turístico do país deve visitar o local já em julho.

Analistas destacam que a construção do resort exigiu grandes investimentos de um orçamento nacional bastante limitado. Isso indica que, para se tornar rentável, o projeto deve eventualmente se abrir a visitantes estrangeiros, especialmente chineses, que tradicionalmente compõem a maior parte do turismo internacional na Coreia do Norte.

A zona de Wonsan-Kalma é um dos projetos turísticos mais ambiciosos de Kim Jong-un, parte de seu esforço para impulsionar a economia norte-coreana. A KCNA afirmou que o país também planeja construir grandes atrações turísticas em outras regiões.

Embora a pandemia tenha sido o principal motivo para a suspensão do turismo internacional desde 2020, especialistas apontam outros fatores para a lentidão na retomada: o aumento das tensões com os Estados Unidos e a Coreia do Sul, além da preocupação com possíveis críticas de turistas ocidentais ao regime.

(Com agências internacionais)