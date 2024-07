Kamala supera Trump por 44% a 42% em disputa presidencial, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, abriu uma vantagem marginal de 2 pontos percentuais sobre o candidato republicano Donald Trump depois que o presidente Joe Biden desistiu de sua candidatura à reeleição e declarou seu apoio a ela, mostrou uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A pesquisa, realizada entre segunda e terça-feira, ocorreu após a Convenção Nacional Republicana, onde Trump aceitou formalmente na quinta-feira a indicação de seu partido, e o anúncio de Biden, no domingo, de que abandonaria a disputa e apoiaria Kamala.

Kamala, cuja campanha diz ter garantido os delegados necessários para a nomeação democrata, supera Trump por 44% a 42% na pesquisa nacional, uma diferença dentro da margem de erro de 3 pontos percentuais.

Kamala e Trump estavam empatados em 44% em uma pesquisa de 15 e 16 de julho, e Trump liderava por 1 ponto percentual em uma pesquisa de 1 e 2 de julho, ambas dentro da mesma margem de erro.

Embora as pesquisas nacionais forneçam sinais importantes do apoio dos norte-americanos aos candidatos, apenas alguns Estados decisivos normalmente inclinam a balança no Colégio Eleitoral, que, em última análise, decide quem vence uma eleição presidencial.

A pesquisa mostrou que 56% dos eleitores registrados concordaram com uma declaração de que Kamala, de 59 anos, é "mentalmente afiada e capaz de lidar com desafios", em comparação com 49% que disseram o mesmo de Trump, de 78 anos.

Apenas 22% dos eleitores avaliaram Biden dessa forma.

Biden, de 81 anos, encerrou sua campanha de reeleição após um debate contra Trump no qual teve um desempenho ruim, gaguejando com frequência e não conseguindo responder agressivamente aos ataques de Trump, que incluíam falsidades.

Quando foi mostrada aos eleitores da pesquisa uma cédula hipotética que incluía o candidato independente Robert F. Kennedy Jr., Kamala ficou à frente de Trump por 42% a 38%, uma vantagem fora da margem de erro. Kennedy, escolhido por 8% dos eleitores na pesquisa, ainda não se qualificou para a cédula em muitos Estados antes da eleição de 5 de novembro.

A pesquisa, que foi realizada de forma online, entrevistou 1.241 adultos norte-americanos em todo o país, incluindo 1.018 eleitores registrados.