Kamala Harris faz aparição surpresa no 'Saturday Night Live'

A vice-presidente e candidata do partido democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez uma aparição surpresa no Saturday Night Live. A atriz Maya Rudolph, vestida como Kamala, sentou-se na frente de um cenário que simulava um espelho, e a verdadeira Kamala estava sentada de frente para a atriz.

As primeiras falas da candidatada foram abafadas pelos aplausos do público. "É bom te ver, Kamala," disse Harris a Rudolph, com um largo sorriso que manteve durante o esquete. "E eu estou aqui apenas para te lembrar: você consegue."

Em sincronia, as duas compartilharam a "crença na promessa da América", e entregaram o icônico "Ao vivo de Nova York, é sábado à noite!"

Harris fez a viagem surpresa para Nova York com a eleição se aproximando, dando um breve intervalo dos estados decisivos onde ela tem feito campanha freneticamente, em favor do programa de comédia de esquetes da NBC.