Kallas, da UE, rejeita apelo de exército europeu único em meio a tensões na Otan e com Trump

A chefe de política externa da União Europeia (UE), Kaja Kallas, rejeitou os apelos por um exército europeu e alertou que isso pode ser "extremamente perigoso", enquanto o bloco considera maneiras de garantir sua própria segurança após os EUA alertarem que suas prioridades estão em outro lugar, em comentários nesta segunda-feira.

A discussão sobre um exército europeu único ressurgiu em meio a tensões dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) devido às ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, de anexar a Groenlândia, o território semiautônomo da Dinamarca, aliada da Otan.

"Aqueles que dizem que precisamos de um exército europeu, talvez essas pessoas não tenham realmente pensado nisso de forma prática. Se você já faz parte da Otan, então não pode criar um exército separado", defendeu. Na ocasião, ela mencionou que, se há um exército europeu e o da Otan, então, "a bola simplesmente cai entre as cadeiras". Fonte: Associated Press*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.