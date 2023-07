Julho de 2023 deve ser o mês mais quente da história, alerta OMM

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) emitiu um comunicado nesta quinta-feira (27) que trouxe um alerta preocupante: este mês de julho pode se tornar o mais quente já registrado. De acordo com dados fornecidos pelo Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), um observatório financiado pela União Europeia, as três primeiras semanas deste mês apresentaram uma temperatura média global acima de qualquer período equivalente já monitorado desde 1940.

O relatório do Copernicus também destacou que, no início deste mês, junho já havia sido declarado o mês mais quente globalmente, ultrapassando em mais de 0,5°C a média de 1991-2020, marcando como um novo recorde.

A tendência de aquecimento levanta preocupações, com a NASA projetando temperaturas ainda mais elevadas para 2024, principalmente com a alta do fenômeno El Niño.

VEJA MAIS

Resultado de emissões antropogênicas

O diretor do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), Carlo Buontempo, ressaltou que esse calor extremo é resultado de emissões causadas pelo homem, como liberação de gases de efeito estufa e outros poluentes na atmosfera. "As emissões antropogênicas são, em última análise, o principal impulsionador desse aumento de temperatura", disse o diretor.

Além disso, Petteri Taalas, secretário-geral da OMM, destacou a gravidade do impacto das condições climáticas extremas sobre milhões de pessoas, evidenciado em julho, e enfatizou que isso é uma dura realidade das mudanças climáticas e um vislumbre do que o futuro reserva. "A necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa é mais urgente do que nunca. A ação climática não é um luxo, mas uma necessidade", alerta Taalas.

O que vem pela frente

A análise dos dados revelou que o mês atual é responsável por 21 dos 30 dias com as maiores médias globais de temperatura do ar, oscilando entre 16,8°C e 17,1°C. "O recorde de julho provavelmente não será um caso isolado este ano", afirmou Buontempo.

A OMM também divulgou projeções preocupantes, indicando uma probabilidade de 98% de que pelo menos um dos próximos meses seja o mais quente já registrado e 66% de chance de exceder temporariamente 1,5°C acima da média de 1850-1900.

Segundo as análises, desde abril, a temperatura média global da superfície do mar tem sido significativamente acima dos valores observados anteriormente para essa época do ano, contribuindo para o julho ainda mais quente.

O mês atual chegou a atingir o valor diário de 20,94°C no último dia 19, sendo apenas 0,01°C abaixo do valor mais alto registrado em 29 de março de 2016 (20,95°C).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)