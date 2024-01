Juíza é investigada por foto polêmica com dois defensores públicos em hidromassagem

A juíza norte-americana Erika Ballou está sendo investigada, após postar uma foto nas redes sociais em que aparece ao lado de dois defensores públicos em uma hidromassagem. A magistrada usou uma legenda ousada para fazer a publicação: “Robson está ao lado de ótimas tetas”, escreveu ela.

O post polêmico virou notícia nos veículos internacionais, como o Daily Mail e o Daily Star. No registro, a juíza do estado norte-americano de Nevada posa de biquíni em uma banheira ao lado de Shana Brouwers e Robson Hauser, dois defensores públicos.

Nas redes sociais, a publicação viralizou e causou inúmeros comentários entre os usuários. A juiza, no entanto, usou a letra de uma música da rapper Cardi B para se defender. "Passei de fazer sanduíches de atum para fazer notícias" ('Went from makin' tuna sandwiches to makin' the news', na versão origianal), ela escreveu, em referência à música 'Get Up 10'.

Depois dessa polêmica, a Comissão de Disciplina Judicial de Nevada apresentou uma declaração formal de acusações contra Erika Ballou pela postagem na banheira de hidromassagem. A comissão também fez uma segunda queixa para uma outra postagem nas redes sociais dela, onde sugeria que os réus que não estão sob custódia deveriam ter seus casos arquivados.