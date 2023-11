Jovem pede namorado em casamento em trend famosa e emociona a web; vídeo

Um casal de jovens viajou para diversos lugares do planeta e decidiu registrar as experiências em pequenos vídeos onde apareciam dando as mãos. Eles aproveitaram para fazer uma famosa trend do Tiktok. No entanto, durante a gravação das cenas, um dos rapazes decidiu realizar uma surpresa para o amado: pedi-lo amado em casamento. Veja:

Em um dos "takes", Fernando Miro não segue o que pede a trend, que é segurar a mão do parceiro, chamado AJ Montgomery. Ao olhar para o lado, o namorado de Fernando se depara com o amado de joelhos e oferecendo uma caixinha com alianças, o pedindo em casamento.

Emocionado, o namorado de Miro prontamente diz "sim" ao pedido do amado e beija o agora noivo. O vídeo, que já tem mais de 719 mil curtidas e quase 10 mil comentários, foi compartilhado no perfil do instagram de Montgomery nessa segunda-feira (23) e emocionou os internautas.

"Eu sou casada, muito feliz e chorei... Você que é solteiro: quer um balde?", comentou uma. "Eles zeraram a trend", escreveu uma segunda. "Eu não estou chorando, você que está", ironizou um terceiro.

Na legenda do post, AJ se declara para Fernando: "A Grécia foi tão incrível e o que a torna ainda mais incrível é passá-la com o meu humano favorito. Esta será uma viagem que nunca esquecerei. Obrigado, meu amor. Mal posso esperar para fazer isto para sempre", declarou o jovem."

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)