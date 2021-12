VÍDEO: Dj pede mulher em casamento no meio do Festival Psica

O Dj Zek Picoteiro fez a sua participação no Festival Psica, realizado em Belém no último final de semana, ser ainda mais especial. No seu show na Kabana do Gerson, no domingo (19), ele pediu sua namorada Marlena Soares, em casamento.

Há um ano morando juntos em Alter do Chão, no município de Santarém, no Pará, o casal se reencontrou e confirmou a união iniciada em 2018. “Ano passado, eu fui trabalhar em Santarém e ficamos juntos. Só voltei em Belém para pegar minha mudança e fui embora morar com ela”, disse o agora noivo.

A apresentação seria no sábado (18), mas foi transferida para o dia seguinte, o que para Zek Picoteiro foi perfeito, mesmo sentindo um pouco de tensão. “Logo depois do show da Elza Soares, teve um momento em que o local ficou lotado. Foi muito massa voltar para Belém vibrando essa energia. Mesmo que eu tenha uma experiência de palco, estava muito tenso com tudo”, contou. Veja:

Zek escolheu para a noiva a aliança que ela desejava. (Marcelo Lelis/Divulgação)

No meio do público, Zek se ajoelhou e fez o pedido para Marlena Soares. “Foi impressionada a vibração da galera, do público, parecia que era gol de final de Copa do Mundo”, lembrou. A noiva ficou sem ação, mas emocionada com o pedido.

“Eu não acreditava na hora no que eu estava vendo. Quando vi aquela caixinha prateada na mão dele, eu: meu Deus, não acredito. Ele se ajoelhou e fez o pedido, abriu a caixinha e tinham duas alianças de coquinho. Eu sempre disse para ele, que gostaria que essas fossem as nossas alianças. Fiquei muito emocionada, feliz, tímida, porque tinha uma galera na nossa frente. Mas estou feliz e realizada, descobrir que a vida a dois é muito prazerosa. O Zek é uma pessoa incrível, me faz muito feliz. Estou pronta para casar!”, finalizou Marlena.

