Homem simula estar sendo preso e pede namorada em casamento; vídeo

Um pedido de casamento inusitado fez sucesso nas redes sociais nos últimos dias. Marcos Veloso simulou estar sendo preso para pedir sua namorada, Shirley Mclaynne Rinaldi em casamento. O caso aconteceu no Rio de Janeiro e o agora noivo contou com a ajuda de policiais militares para realizar o ato.

O vídeo foi gravado por uma amiga do casal. Na simulação, Marcos é acusado de ter comprado um carro roubado. Os policiais disseram que ambos seriam presos, e quando Shirley foi buscar a sua bolsa, entregaram para o rapaz uma caixinha com o anel, que se ajoelhou e pediu a namorada em casamento ali mesmo. Shirley disse “sim”, após as palmas e comemorações. Veja o vídeo:

Em entrevista para o G1 RJ, Marcos explica que o pedido veio por vontade de fazer algo diferente. “Eu vi os policiais, já tinha comprado a aliança, e falei: ‘Vai ser isso’. Perguntei a eles, e eles toparam fazer”, explicou o rapaz.

Shirley explica que Marcos gosta de fazer gestos grandiosos e que o pedido de namoro não foi tão diferente: “Ele me chamou, eu olhei pra trás, e ele estava ajoelhado. Todo mundo começou a bater palma, um alvoroço. Ele gosta dessas coisas”, relembrou a noiva. “Ela é surpreendente, eu amo essa mulher demais. Não tenho nem palavras para falar. Ela é incrível, só de estar perto dela eu me arrepio, coração dispara”, disse Marcos sobre a sua noiva, Shirley.

