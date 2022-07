Influenciadora usa sangue de menstruação no rosto: 'Hidratada e rejuvenescida'

Mimi Boliviana, que é influenciadora e musa do OnlyFans revelou um de seus segredos da sua rotina de cuidados com a pele do rosto. A loira afirmou que usa sangue de menstruação para fazer máscaras faciais e rejuvenescer a pele. As informações são do UOL.

Influencer afirma que técnica faz bem para a pele (Divulgação)

Segundo ela, a prática é boa para a saúde da pele e para "se manter jovem". Mimi garantiu que a técnica funciona bem: "Parece uma pele de bebê. Hidratada e rejuvenescida.”

"Eu costumo aplicar a máscara umas duas vezes durante o ciclo, usando um pincel. Faço a coleta por meio do copo coletor e o diluo com um pouco de água filtrada”, contou ela.

A influenciadora ainda explicou que não existe um cheiro forte no sangue menstrual, apenas odor do ferro. Porém, o cheiro pode variar de acordo com a alimentação da mulher.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)