Jovem descobre que pai homofóbico ia para orgias gays e se prostituía

Shawn O’Connor foi expulso de casa após se assumir homessexual aos 15 anos. O pai não aceitava a orientação sexual do filho. Porém, o jovem descobriu os segredos do pai, recentemente.

O caso postado em uma rede social, tem viralizado na internet. Nele, Shawn conta que sua irmã também foi expulsa de casa depois de se assumir bissexual com 16 anos. "Nessa mesma época, eu nasci e fui criado pelo meu pai para ser tudo, menos gay. Aos 15, fui expulso por ele e dormi na rua por dois dias porque meus pais eram divorciados e não tinha como contar para minha mãe", explicou.

Quando o pai conseguiu um novo emprego, doou seu antigo laptop para um dos netos, mas esqueceu de desconectar seu email e sua conta de sites onde se disponibilizava para fazer programas.

"Pedi para que minhas irmãs investigassem. [Ela descobriu que] meu pai estava se vendendo para sexo gay em páginas no Craiglist e recebia dinheiro em anos de traições com homens", comentou o jovem.

Tempos depois, Shawn recebeu um convite de seu affair para participar de uma orgia com vários homens. Quando recebeu as fotos dos participantes viu que o seu pai era um deles.

"Ele me enviou fotos do meu pai como um dos participantes. Minhas irmãs e eu colocamos todas as evidências em meias para que toda a família encontrasse na manhã de Natal de 2017", contou.