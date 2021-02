Jovem é operada às presas e médicos retiram tufo de cabelo do estômago

Uma adolescente de 17 anos foi operada às pressas para retirar um tufo de cabelo com 48 centímetros de comprimento do estômago. Ela estava com dores abdominais há cinco meses, que pioraram nas últimas semanas. A jovem confessou aos médicos que comia o próprio cabelo compulsivamente. O caso aconteceu no Reino Unido.

Ela foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após a cirurgia e recebeu alimentação por meio de um tubo de alimentação inserido no intestino delgado, enquanto o estômago cicatrizava. O órgão foi bastante afetado com a quantidade de cabelo. O caso foi reportado na revista BMJ Case Reports, no dia 9 de fevereiro.

A jovem procurou o hospital depois de desmaiar duas vezes, machucando o rosto e o couro cabeludo durante as quedas. De acordo com os médicos, ela tinha um histórico de dois transtornos mentais: tricotilomania, distúrbio que faz com que o indivíduo arranque pelos do corpo; e a própria tricofagia, conhecida popularmente como a "síndrome de Rapunzel", que faz com que a pessoa coma o próprio cabelo.