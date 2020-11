Jovem e o namorado são presos por manter idosa trancada em casa

Uma jovem de 28 anos e seu namorado, de 22, foram presos por manter sua avó, de 72 anos, trancada em seu quarto por longos períodos. A idosa era agredida e assediada constantemente. Os dois foram presos pelo crime de maus-tratos à família O crime aconteceu em Valência, na Espanha.

De acordo com a polícia local, a vítima passava a maior parte do dia numa sala trancada com cadeado e com a janela fechada para impedir sua saída. Os eventos teriam acontecido desde 2018 na casa da idosa, onde os três residiam.

A mulher fugiu de casa após um descuido da neta e alertou a funcionária de uma farmácia próxima sobre a situação, que avisou a polícia.

A idosa não tinha permissão nem para ir ao banheiro. Ela teve que usar uma fralda para se aliviar. Em algumas ocasiões, a neta e o parceiro também a agrediam com tapas e assediavam constantemente. As informações são da polícia local.

Os jovens também saíam várias vezes durante o final de semana, deixando a idosa trancada em casa, sem poder sair, apenas com comida suficiente, mas sem poder usar o telefone.

A polícia investiga também se a idosa foi forçada a cometer furtos em estabelecimentos comerciais, quando estava acompanhada pelos jovens. A investigação busca saber se eles também retiraram dinheiro da conta da vítima, uma vez que ela recebe uma pensão e teriam roubado sua conta bancária.