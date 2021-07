Jovem descobre ‘traição’ quando o 'namorado' assistia ao Jogos Olímpicos e viraliza na web

Uma jovem americana, identificada como Megan-Marie, viralizou nas redes sociais no último sábado (24), ao publicar no Tik Tok um vídeo, em que ela aparece descobrindo que estava sendo traída por um dos seus “flertes” ao unir pequenas provas em uma foto. O conteúdo já ultrapassou a marca de três milhões de visualizações. As informações são do colunista Hugo Gloss.

A história começa quando o suposto namorado teria dado “perdido” na moça para curtir os Jogos Olímpicos na casa de amigos. Mas, na realidade, ele estaria na companhia de outra mulher. E adivinha quem descobriu o “flagra”? Megan teria percebido, ao analisar a foto enviada pelo garoto, que na mesa de centro tinha uma taça de vinho e outro copo com bebida. Além de flores e livros de moda espalhados pela casa.

“Eu tenho [a palavra] ‘idiota’ escrito na testa?”, perguntou a americana na legenda do vídeo.

Com a viralização do conteúdo e uma série de comentários de compaixão, Megan teve que esclarecer, na segunda-feira (26), o mal-entendido e publicou outro vídeo contando que não havia sido traída de fato e tratava-se apenas de um “contatinho” com quem ela conversava.

De acordo com a moça, tudo tratava-se apenas de uma brincadeira. Inclusive, ela chegou a elogiar a decoração e o rapaz teria respondido que a dona agradeço o elogio. “Ele não é um pedaço de m*rda como todo mundo está dizendo”, finalizou, acrescendo que o casal se encontrou após a repercussão e riram juntos do ocorrido.