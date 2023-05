Jovem descobre câncer avançado após crises de arroto

Uma jovem de 24 anos não imagina que crises de arroto pudessem ser sintomas iniciais de um câncer de intestino. A enfermeira americana Bailey McBreen começou a perceber os sintomas em 2021, quando passou a arrotar até dez vezes por dia, algo que não era comum acontecer.

“O primeiro sinal de que algo estava errado – embora eu não soubesse na época – foi quando comecei a arrotar excessivamente. Eu arrotava de cinco a dez vezes por dia. Isso não era normal para mim”, disse Bailey, ao site NeedToKnow.

Bailey contou que só percebeu a gravidade do problema quando outros sintomas começaram a surgir, como cólicas estomacais excruciantes e refluxo – que os médicos, inicialmente, atribuíram à ansiedade.

Em janeiro deste ano, a enfermeira começou a se queixar de falta de apetite e constipação. Foi quando ela começou a suspeitar de alguma obstrução no intestino. Uma tomografia computadorizada confirmou que a jovem tinha um tumor na parte mais alta do cólon transverso, região localizada logo abaixo dos outros órgãos na cavidade abdominal.

“Nunca pensei que os sintomas vagos que eu tinha eram, na verdade, câncer de cólon em estágio três. Senti como se estivesse sentada no canto da sala vendo a mim mesma ser diagnosticada. Estava em completo estado de choque”, lembrou.

O câncer de intestino, também conhecido como câncer de cólon e reto ou colorretal, é um dos tipos mais frequentes no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Ele abrange os tumores que se iniciam na parte do intestino grosso chamada cólon, no reto – final do intestino, e ânus, e pode causar obstruções no trato digestivo, levando ao excesso de gases.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)