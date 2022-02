Jovem de 18 anos é intubada após complicações do uso de cigarro eletrônico

Uma jovem de 18 anos ficou intubada durante quatro dias após ser internada devido estar com falta de ar causada pelo uso de cigarro eletrônico, ou também conhecido como vape. A jovem usava o produto desde os 14 anos, o que causou danos permanentes nos pulmões.

VEJA MAIS

A americana Juliet Roberts compartilhou a história por meio das redes sociais com o objetivo de conscientizar outros jovens sobre os perigos do uso do vape. Ela conta que inicialmente acordou se sentindo gripada.

“Três dias depois, fui levantar da cama e caí porque não conseguia respirar, achei que fosse desmaiar. Liguei para o meu namorado, e ele me levou para o pronto-socorro.”

Saúde prejudicada pelo cigarro eletrônico

Quando chegou ao hospital, as enfermeiras se surpreenderam com a oxigenação de Juliet, que estava tão baixa, que a jovem mal conseguia se manter em pé. Com a piora do quadro de saúde, a jovem precisou ser intubada.

“Os médicos me disseram que se eu não tivesse procurado ajuda, teria morrido. Foi muito assustador. Quando você faz um raio-X, o exame deve ser preto e as partes brancas são apenas os ossos. O meu estava todo branco“, conta Juliet.

Os médicos afirmaram que ela está com dano pulmonar e pneumonia, e não poderá trabalhar pelos próximos três a 12 meses para que os pulmões se recuperem. O comprometimento dos órgão impede até que Juliet pratique qualquer exercício, sob risco de sofrer um ataque cardíaco. A condição é tão grave que uma gripe, por exemplo, pode matar a jovem.

“Minha frequência sobe para 150 quando eu subo as escadas, o que é muito perigoso. Meus pulmões nunca vão voltar a ser o que eram, só se tornarão fortes o suficiente para que eu consiga respirar sozinha novamente”, explica Juliet.