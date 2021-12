Saiba o que é o ‘foco de vidro’ que adoeceu Zé Neto após covid e uso de cigarro eletrônico

Após circular um vídeo do cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, no qual ele afirma estar enfrentando um problema pulmonar, a assessoria do sertanejo decidiu esclarecer, em nota enviada à Revista Quem, nesta terça-feira (22), o verdadeiro estado de saúde do artista

No documento, os assessores dos cantores sertanejos explicaram que Zé Neto está com “foco de vidro”, ou seja, com uma mancha nos pulmões que indicam lesão encontradas após alguns tipos de câncer, processos inflamatórios causados por vírus, fungos ou bactérias, e casos de fibrose pulmonar. No caso do cantor, esta consequência é um processo ligado ao fato dele ter contraído covid-19 em junho de 2020.

“Não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar. Esse tipo de problema pode ser resquício da Covid-19 e também é uma das consequências do consumo do Viper (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento", contou a assessora à Quem.