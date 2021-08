Jornalista de TV afegã é ameaçada por talibãs ao tentar apresentar programa: ‘Regime mudou’

A apresentadora da rede de televisão afegã RTA, Shabnam Dawran, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), contando que teria sido impedida de trabalhar pelo Talibã. Além de ter sido ameaçada se insistisse e desobedecesse às ordens do grupo militar, que tem causado tensão no território asiático nos últimos dias. As informações são do portal UOL.

No conteúdo que circula na web, Shabnam explica que não foi liberada para iniciar os trabalhos, mesmo quando teria mostrado que estava com o crachá da emissora e usando uma vestimenta que cobre a a cabeça e o pescoço.

“Trabalhadores do sexo masculino foram permitidos, mas fui ameaçada, disseram-me que o regime mudou, por isso há ameaças sérias contra nós e se a comunidade internacional puder ouvir a minha voz, todas as organizações relevantes devem nos ajudar, pois nossas vidas estão sob sérias ameaças”, desabafou, em um trecho do vídeo.

