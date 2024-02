Jato cai em rodovia movimentada nos EUA; duas pessoas morreram

Um jato executivo Bombardier Challenger 600 caiu em uma rodovia movimentada da Flórida, nos Estados Unidos (EUA), na última sexta-feira (9). Das cinco pessoas que estavam na aeronave, duas morreram.

VEJA MAIS

As autoridades locais afirmaram que os pilotos declararam que perderam o controle dos motores e teriam tentado fazer um pouso de emergência. Um carro que trafegava na rodovia foi atingido.

Uma câmera instalada dentro de um carro que passava pelo local registrou o momento da queda da aeronave, que explodiu em seguida. As autoridades não revelaram o número de pessoas que estavam no carro que foi atingido. As causas do acidente estão sendo investigadas.