Japão vai comprar 10,5 mil ultracongeladores para armazenar vacinas

Nesta quinta-feira (10), o governo japonês anunciou que comprará 10,5 mil ultracongeladores para o armazenamento das vacinas contra o novo coronavírus. O país se prepara para dar início a uma campanha de vacinação em massa, e já tem acordos para comprar um total de 290 milhões de doses de vacinas da Pfizer/BioNtech, AstraZeneca e Moderna, número suficiente para imunizar 145 milhões de pessoas - a população total do país está em 126 milhões de pessoas. O armazenamento deve ser feito em baixíssimas temperaturas, inferiores a -70° C, para que o imunizante não perca sua eficácia.

Sem a aprovação para a aplicação das vacinas - a da Pfizer só foi aprovada no Reino Unido, Canadá e Bahrein -, o Japão tem visto o número de infectados aumentar a cada dia. Apenas nas últimas 24 horas, foram 2.078 novos casos, segundo um balanço da emissora pública japonesa NHK. Mesmo tendo menos casos de coronavírus nesta "segunda onda" da pandemia, em comparação com os países ocidentais, as novas infecções voltaram a ficar em alta no Japão, com o começo da temporada do inverno no hemisfério norte.