Japan Airlines pede desculpas por morte de animais de estimação em acidente aéreo

A Japan Airlines se pronunciou e pediu desculpas pela morte de dois animais no acidente entre o avião da empresa e uma aeronave da Guarda Costeira do Japão. A colisão entre os dois aviões aconteceu ontem (2), durante o pouso no Aeroporto de Haneda (Tóquio). No comunicado, a companhia aérea lamentou não ter conseguido resgatar os dois pets e ofereceu apoio às famílias.

“No voo 516 da JAL, fizemos o check-in de dois animais de estimação. Infelizmente, não pudemos resgatar os animais de estimação e apresentamos nossas mais profundas condolências", lamentou a empresa.

No texto, a companhia japonesa assumiu a responsabilidade de "cuidar" dos membros da família dos animais vitimados e novamente se desculpou pelo fato. "Pedimos desculpas profundamente pela imensa preocupação e inconveniência que isso causou aos nossos clientes, suas famílias e todos os envolvidos."

Relembre o acidente

A aeronave A350 da Japan Airlines, que chegava de Hokkaido, se chocou contra um avião da Guarda Costeira e pegou fogo na noite de ontem (2). Segundo divulgado pela companhia, estavam a bordo 367 passageiros e 12 tripulantes. De todas as pessoas que viajavam no avião comercial, 17 ficaram feridas e o estado de saúde delas ainda não foi informado.

Já o avião da Guarda Costeira, que iria decolar em direção à base militar de Niigata, levava seis pessoas e apenas o piloto sobreviveu e está em estado grave. Até o momento, as autoridades não divulgaram o motivo para as duas aeronaves estarem na mesma pista, no mesmo horário.

(Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)