Israel x Palestina: Família de brasileiro morre após bombardeio em Gaza

A Embaixada do Brasil em Ramala, na Cisjordânia, confirmou nesta sexta-feira (20) a trágica morte da família de um brasileiro que estava tentando deixar a Faixa de Gaza após os bombardeios israelenses.

Procurado pelo Metrópoles, o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, confirmou que as vítimas não tinham cidadania brasileira. "Infelizmente isso aconteceu, mas as vítimas não eram brasileiras", lamentou.

Hasan Rabee, de 30 anos, é um dos brasileiros que estava retido em Gaza e que foi posteriormente levado pela embaixada para casas no sul da região. Ele relatou à GloboNews que o primo, a esposa e todos os filhos e netos do casal foram atingidos por um ataque aéreo no prédio onde viviam.

"Um bombardeio atingiu a casa deles, destruindo o prédio por completo. Eles eram cidadãos pacíficos e trabalhadores, sem qualquer envolvimento com o conflito. É lamentável que tantas vidas, incluindo crianças, tenham que ser perdidas nessa guerra e nesses ataques contra civis na Faixa de Gaza", relatou Rabee.

Mortes em Gaza

A guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, que começou em 7 de outubro, entrou em seu 14º dia e já resultou em mais de 5.500 óbitos. Segundo o Ministério da Saúde da Palestina, foram registradas 4.137 mortes em Gaza, enquanto do lado israelense, o número é de 1.402.

Esses dias de conflito têm sido caracterizados por bombardeios, sequestros, assassinatos de civis, além de uma onda de protestos pró-Israel e pró-Palestina. Atualmente, esforços estão sendo feitos em nível internacional para criar um corredor humanitário visando oferecer assistência aos palestinos na Faixa de Gaza