Brasileiro filma bombardeio bem perto da casa onde está em Gaza : 'não existe lugar seguro'

Um palestino com cidadania brasileira gravou imagens de bombardeios a poucos metros da residência onde se abriga na Faixa de Gaza. Hasan Rabee, de 30 anos, se encontra encurralado no sul do território palestino, aguardando há 12 dias a formalização de um acordo que lhe permita atravessar a fronteira com o Egito, para escapar da zona de conflito.

O vídeo mostra explosões em áreas residenciais e numa rodovia da cidade de Khan Yunis. Várias colunas pretas e densas de fumaça sobem ao céu. "Bombardeio agora ao lado da casa. Não existe lugar seguro na Faixa de Gaza", diz Rabee, que está na casa de sua mãe, em uma das gravações.

Rabee foi a Gaza para visitar familiares antes dos ataques feitos por membros do grupo Hamas contra civis em Israel, em 7 de outubro. Acabou surpreendido pelo conflito e ficou preso na região. Agora, ele teme pela segurança de sua esposa e das filhas, de três e cinco anos, que são brasileiras e o acompanharam na viagem.

"Infelizmente não tem nenhuma notícia de que vamos sair [de Gaza]. Nem hoje e nem amanhã. À noite houve bastante ataque na cidade de Khan Younis e em Rafah. Bastante gente morta, feridos", relatou Rabee. O palestino revelou ainda que Gaza está à beira do colapso. A população permanece sem água, gás e eletricidade. Rabee relata que os mercados e padarias estão lotados de pessoas em busca de alimentos. Até o momento, a anunciada entrada de ajuda humanitária por parte de Israel nesta quarta-feira (18) ainda não se concretizou.