Bombardeio deixa funcionários da ONU e crianças feridos no sul de Gaza

Após um bombardeio que atingiu nesta quinta-feira (19) a cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU) que atuam no local ficaram feridos.

A agência de notícias Reuters registrou imagens de uma ambulância chegando a um hospital da cidade. Os vídeos mostram homens com coletes das Nações Unidas que, segundo o veículo, trabalham para a ONU no território. Ainda não há notícias sobre o estado de saúde deles.

Crianças feridas que, segundo médicos do hospital, fugiram do norte de Gaza com a família após Israel pedir que moradores deixassem a região também teriam sido transportadas pela ambulância. De acordo com o Hamas, há "vários" mortos.

O brasileiro Hasan Rabee, uma das milhares de pessoas que aguardam em Khan Younis a abertura da fronteira com o Egito, disse que "não existe lugar seguro".