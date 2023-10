Israel anuncia que corpos de avó e neta sequestradas pelo Hamas foram encontrados

O exército de Israelense informou que encontrou o corpo de uma avó e uma neta que foram capturadas pelo Hamas em um Kibutz israelense logo no primeiro dia da guerra, 7 de outubro.

A neta, Noya, tinha 12 anos e era fã de Harry Potter, como mostra uma foto dela publicada em uma rede social. A avó cuidava da neta e aguardava a chegada de uma babá quando houve o ataque dos terroristas. Os pais da menina não estavam em casa no momento.



Um jornalista português que vive em Israel contou à GloboNews que os homens do Hamas começaram a invadir e destruir as casas do Kibutz Nir Oz, que fica a cerca de 1km da Faixa de Gaza. De acordo com informações obtidas pelo exército israelense e repassadas ao jornalista, os terroristas tentaram invadir a casa onde avó e neta estavam, e sem conseguir chegar até o abrigo, jogaram uma granada.

Ao verem que um princípio de incêndio começou, eles terminaram de atear fogo na casa inteira, queimando as duas vivas.



Israel aumentou o número oficial de reféns para 203. Já na Palestina, mais de 2 milhões de pessoas vivem sem água, luz e comida.





