Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Israel permite que Cruz Vermelha e Egito entrem em Gaza para ajudar a procurar corpos de reféns

Estadão Conteúdo

O governo de Israel autorizou equipes da Cruz Vermelha e do Egito a entrarem na Faixa de Gaza para procurar os corpos de reféns mortos além da "linha amarela", que demarca o recuo militar israelense na região. A informação foi divulgada neste domingo, 26, por um porta-voz do governo de Benjamin Netanyahu, e confirmada pela agência Reuters.

Dos 28 cadáveres de sequestrados que permaneciam em poder do grupo terrorista Hamas, 15 foram devolvidos às autoridades israelenses e puderam ser velados por suas famílias. O grupo terrorista afirma ter dificuldade de recuperar os 13 restantes sob o argumento de que os corpos estão sob escombros de construções atingidas por bombardeios de Tel Aviv.

Também neste domingo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que Israel sozinho decidiria quais países permitiria participar de uma planejada força internacional em Gaza, dando a entender que manterá o controle sobre a segurança do território palestino.

De acordo com um cessar-fogo mediado pelos EUA entre o Hamas e Israel, uma coalizão de potências principalmente árabes e muçulmanas deve enviar tropas para o território palestino.

No entanto, Netanyahu, que se opõe a que o rival regional Turquia tenha um papel na força conjunta, disse: "Deixamos claro com relação às forças internacionais que Israel determinará quais forças são inaceitáveis para nós".

A Corte Internacional de Justiça, ligada às Nações Unidas, afirmou na quarta-feira, 22, que Israel tem a obrigação de garantir que as necessidades básicas da população civil da Faixa de Gaza sejam atendidas.

O parecer foi emitido a pedido da ONU, que solicitou ao tribunal com sede em Haia que esclarecesse as responsabilidades de Israel perante a organização e suas agências. A corte disse que Tel Aviv não deve usar a fome como "método de guerra" e precisa colaborar com as operações de ajuda humanitária coordenadas pela ONU, incluindo a UNRWA, responsável pelo atendimento a refugiados palestinos.

O escritório humanitário da ONU afirma que Israel negou ou impediu 45% das 8.000 missões humanitárias solicitadas em Gaza desde 2023.

A decisão ocorreu em meio à crise humanitária provocada pela ofensiva militar. O acordo de cessar-fogo, costurado pelos Estados Unidos, está sob risco de ruir, e Tel Aviv ameaçou cortar entrada de ajuda humanitária caso o Hamas não cumpra sua parte dos termos acertados.

O acordo de paz inclui a entrada de 600 caminhões de ajuda por dia no território, onde a maioria dos 2 milhões de palestinos tem sido deslocada de suas casas. Israel já acusou o Hamas de desviar alimentos enviados, o que o grupo nega, e argumentou que as restrições à ajuda visam a pressionar a facção.

Benjamin Netanyahu disse neste domingo que, como um Estado soberano, Israel determinará sua política de segurança e com quais forças estrangeiras trabalhar.

"Nós controlamos nossa própria segurança e deixamos claro às forças internacionais que Israel decidirá quais forças são inaceitáveis para nós - e é assim que agimos e continuaremos a agir", disse o primeiro-ministro israelense no início de uma reunião de gabinete.

"Isso é, naturalmente, aceito pelos Estados Unidos, como seus representantes mais graduados expressaram nos últimos dias", declarou o premiê.

*Com agências internacionais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL

HAMAS

GUERRA

CRUZ VERMELHA

BUSCAS

CORPOS

REFÉNS
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

DIPLOMACIA

CNI avalia que reunião entre Lula e Trump é avanço concreto para reverter tarifaço

O presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que o setor acredita que, após a reunião, haverá uma solução para o tarifaço

26.10.25 8h43

SEM DISPUTA

Lula: 'não queremos disputa de quem é do lado dos Estados Unidos ou do lado da China'

No encontro com empresários malaios, Lula disse que está de "braços abertos" ao país asiático e convocou os investidores a visitarem o Brasil

26.10.25 8h33

tarifaço

Brasil pede suspensão de tarifas e se reúne com equipe dos EUA novamente, dizem autoridades

Segundo Vieira, a reunião desta noite será com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, do Tesouro, Scott Bessent, e o representante comercial (USTR, em inglês) Jamieson Greer.

26.10.25 8h18

AGENDA

Lula: tive 'ótima reunião' com Trump e equipes se reunirão imediatamente para resolver tarifas

Esta é a primeira declaração pública de Lula desde o encontro

26.10.25 8h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

TRÁFICO SEXUAL

Cantora do The Voice é morta na Tailândia após cair em golpe de emprego falso; órgãos são vendidos

Vera Kravtsova, de 26 anos, foi vítima de tráfico sexual e teve seus órgãos removidos após sequestro

19.10.25 17h11

HISTÓRIA MACABRA

Ator pornô é condenado a prisão perpétua por matar e esquartejar dois homens no Reino Unido

Uma das vítimas foi golpeada na cabeça com um martelo. Já o outro homem foi esfaqueado várias vezes no torso, rosto e pescoço.

24.10.25 15h33

ARREPENDIMENTO

Após ter filhos, mulher que gastou R$ 82 mil em tatuagens vai pagar R$ 272 mil para removê-las

Alexa Terese Locke, de 37 anos, fez mais de 30 tatuagens, mas se arrependeu após a maternidade

19.10.25 19h19

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda