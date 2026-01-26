Israel lança operação em larga escala para localizar corpo do último refém na Faixa de Gaza

As forças de Israel lançaram no domingo, 25, uma "operação em larga escala" para localizar o corpo do último refém na Faixa de Gaza. Simultaneamente, o gabinete de Israel se reuniu para discutir a possibilidade de abrir a fronteira do território palestino com o Egito em Rafah.

O retorno dos restos mortais do policial Ran Gvili é visto como a remoção do último obstáculo para avançar com a abertura da passagem de Rafah e prosseguir para a segunda fase do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.

"Após a conclusão desta operação, e segundo o que foi acordado com os Estados Unidos, Israel abrirá a passagem de Rafah", informou o governo israelense. Não há uma previsão sobre a duração da operação no território palestino. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.