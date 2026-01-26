Capa Jornal Amazônia
Israel lança operação em larga escala para localizar corpo do último refém na Faixa de Gaza -

Estadão Conteúdo

As forças de Israel lançaram no domingo, 25, uma "operação em larga escala" para localizar o corpo do último refém na Faixa de Gaza. Simultaneamente, o gabinete de Israel se reuniu para discutir a possibilidade de abrir a fronteira do território palestino com o Egito em Rafah.

O retorno dos restos mortais do policial Ran Gvili é visto como a remoção do último obstáculo para avançar com a abertura da passagem de Rafah e prosseguir para a segunda fase do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.

"Após a conclusão desta operação, e segundo o que foi acordado com os Estados Unidos, Israel abrirá a passagem de Rafah", informou o governo israelense. Não há uma previsão sobre a duração da operação no território palestino. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

