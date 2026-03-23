Israel lança nova ofensiva contra o Irã, que ameaça cortar energia de bases americanas
Já o regime iraniano voltou a disparar mísseis e drones contra países árabes do Golfo Pérsico
Israel lançou nesta segunda-feira (23) uma nova onda de ataques "em larga escala" contra o Irã, marcando o 24º dia do conflito no Oriente Médio. Em resposta, o regime iraniano disparou mísseis e drones contra países árabes do Golfo Pérsico e ameaçou usinas de energia que servem bases militares dos Estados Unidos na região.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou nesta segunda o ultimato de 48 horas para que o Irã normalize o tráfego de navios no Estreito de Ormuz. Trump ameaçou "obliterar" instalações de energia iranianas se a rota, crucial para 20% da produção global de petróleo, permanecer bloqueada.
A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã comunicou que o país retaliaria. Os alvos seriam as usinas que abastecem bases americanas e "infraestruturas econômicas, industriais e energéticas" com participação dos Estados Unidos.
Ataques iranianos no Golfo Pérsico
Países árabes do Golfo Pérsico permanecem sob mira das forças iranianas. Os Emirados Árabes Unidos interceptaram um míssil balístico próximo à Base Aérea de Al Dhafra, em Abu Dhabi. Uma pessoa ficou ferida por estilhaços durante o incidente.
Sirenes de alerta foram ativadas no Bahrein e no Kuwait. O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou ter interceptado um míssil direcionado a Riad.
