Israel investiga falha em interceptação de mísseis do Irã

Israel está investigando como dois mísseis iranianos conseguiram passar por suas defesas e ferir mais de 100 civis em dois incidentes separados no fim deste sábado, 21, de acordo com o porta-voz militar Nadav Shoshani. Ambos os casos envolveram impactos diretos de mísseis balísticos nas cidades de Arad e Domina, no sul de Israel.

Shoshani afirmou que Israel teve uma taxa de interceptação bem-sucedida de aproximadamente 92% contra mais de 400 mísseis balísticos lançados contra o país pelo Irã desde o início da guerra. Ele acrescentou que todas as vítimas dos ataques iranianos realizados neste sábado foram civis.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação da Broadcast